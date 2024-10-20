Эксперты и букмекеры прочат Вембаньяме прорывной второй сезон. И, как обычно, не договаривают

Рано закладывать дом.

Сезон еще не успел начаться, а Виктор Вембаньяма, идущий у Вегаса фаворитом на награду Самому прогрессирующему игроку НБА, уже спрогрессировал. Касается это прежде всего поведения француза. Если раньше он нам рассказывал, как с упоением читает «Ведьмака» и интересуется устройством черных дыр («Сперс» сейчас как раз представляют собой нечто подобное), то теперь говорит, насколько сильно был обескуражен тем, что многие звездные игроки не выкладываются на полную. Как следствие, Вемби дал понять, что не намерен ограничиваться призом Лучшему новичку, который он взял в прошлом сезоне: «Самое важное – чемпионский титул. Это то, чего я хочу добиться. Но индивидуальные награды многое говорят о прогрессе и пути, который игрок проделывает на протяжении всей карьеры, так что я намерен завоевать и их».

И если с титулом пока явно придется подождать, то вот персональные старания Вемби могут быть вознаграждены уже очень скоро.

На что реально претендует Вембаньяма в новом сезоне?

Букмекеры выделяют три награды, на которые претендует Вембаньяма:

● Приз самому прогрессирующему игроку НБА: сейчас он фаворит. В сентябре Вембаньяма и Эван Мобли получили по коэффициенту 11.00 – по 9% вероятности на каждого. К началу сезона в Вембаньяму стали верить больше – 8.50, да и процент вероятности подрос – 12%. В тройке фаворитов вместе с Мобли – Джонатан Куминга.

● Награда лучшему защищающемуся игроку НБА: здесь Вембаньяма фаворит с большим отрывом. В процентах – 63%, в коэффициентах – 1.59. Главный конкурент – Чет Холмгрен, и он далеко позади – 8% и 13.00. Еще чуть дальше – Руди Гобер и Бэм Адебайо.

● MVP сезона: а вот тут сложнее, как минимум у восьми баскетболистов шансы выше. Вембаньяма числится с 4% вероятности победы, коэффициент высок – 23.00. Главная пара фаворитов – Никола Йокич и Лука Дончич, у них 4.50 и 4.60.

В общем, после успешного дебюта в прошлом сезоне и пролонгации «вау-эффекта» за счет выступления на Олимпиаде, где Франция завоевала серебро, фамилию Вембаньямы называют уже чуть ли не среди лауреатов Нобелевской премии. Например, бигмена «Сперс» болельщики махом определили на Матч звезд-2025, как-то позабыв, что от Запада туда автоматом поедут Йокич, Дюрэнт и Леброн (а, значит, и «+1» в виде Дэвиса). Короче, народа в передней линии хватает, и да же отъезд Таунса на Восток не гарантирует Вемби проходку на звездную тусовку.

Похожим образом ситуация обстоит и с включением в одну из сборных по итогам сезона, место в которой во многом зависит от итоговых результатов команды. А в капитальный успех «Сперс», несмотря на точечные усилия, верится с трудом , ведь это по-прежнему очень молодая и не очень глубокая команда. Чтобы бороться за MVP, у Вемби просто недостаточно авторитета, набор очков в промышленных масштабах или ассистирование партнерам на уровне раздачи подарков от Пер-Ноэля – это не его специальность. К тому же Попович во все времена делал акцент на коллективное творчество, не позволяя увлекаться своим ремеслом даже таким ярко выраженным скорерам, как Дерозан, Гэй и Стивен Джексон. От Вембаньямы на сегодня требуется исполнять две взаимодополняющие функции: а) склеивать игру «Сперс» вокруг себя, делая ее цельной и монолитной; б) прогрессировать.

Отсюда – и два типа наград, на которые Вемби будет претендовать. Дебютный сезон Виктор закончил вторым в гонке за звание «Лучшего защищающегося»: уступил соотечественнику Руди Гоберу из «Миннесоты», причем уступил ощутимо (72 голоса за первое место у Руди против 19 в пользу Вемби). А чтобы стать Лучшим оборонительным игроком НБА, Виктор должен улучшить не только число побед «Сперс» в сезоне, но и личную статистику, а это именно то, что подразумевается под прогрессом и поощряется соответствующей наградой «Самому прогрессирующему».

Так что, в определенной степени, эти две награды связаны и в лучшем из вариантов развития событий Вемби может цапнуть сразу два приза. Вот только за счет чего?

Факторы «за»

В пользу стремительного развития Вембаньямы говорят изначально высокие стартовые данные. По итогам прошлого сезона Вемби занял девятое место в рейтинге DRIP среди всех игроков НБА. DRIP (Daily Rating of Individual Performances) – показатель, по которому оценивается вклад игрока в «+/-» команды в пересчете на 100 владений. Согласно данным Opta Analyst десятка выглядит следующим образом:

Лука Дончич («Даллас») – 6,1 Никола Йокич («Денвер») – 5,6 Кавай Леонард («Клипперс») – 4,6 Джоэл Эмбиид («Филадельфия») – 4,6 Джимми Батлер («Майами») – 4,5 Яннис Адетокумбо («Милуоки») – 4,4 Шэй Гилджес-Александер («Оклахома») – 4,2 Донован Митчелл («Кливленд») – 4,2 Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио») – 4,1 Джейсон Тейтум («Бостон») – 3,5

Вемби стал единственным игроком (не новичком, а именно игроком), набиравшим в среднем не менее 20 очков, 3,5 блок-шота, 1,5 трехочковых и 3,5 передачи за всю историю НБА.

Если убрать трехочковые, а заодно перехваты и блоки, получить данные, расширяющие выборку до сезона-1950/51, то: Вемби – один из трех центровых, которые в сезоне в среднем набирали 20 очков, делали 3,5 передачи, 10,5 подбора и реализовали минимум 79% бросков с линии штрафных. Двое других – недавние MVP: Йокич и Эмбиид. Мог быть еще Уилт Чемберлен, но тот всегда был не в ладах со штрафными.

Иными словами, уже имеющаяся база существенно повышает котировки Виктора. В отличие от конкурентов, чтобы стать Лучшим прогрессирующим игроком НБА, ему достаточно прибавить незначительно. В отличие от прошлого года, в этот раз у него есть для этого условия. Любой, кто следил за «Сперс» в прошлом году, помнит членовредительский эксперимент с попытками использовать Джереми Сохана в качестве разыгрывающего. В конце концов, Попович пусть и нехотя, но признал ошибку и стал выпускать на первом номере Тре Джонса. И хотя Джонс претендует максимум на роль качественного ремесленника, с нормальным плеймейкером результаты команды претерпели видимые метаморфозы. До 3 января «Сперс» наиграли на результат 5-29, а после рокировки на позиции разыгрывающего выдали 17-32.

Связка Джонс-Вемби провела вместе 1285 минут, и когда оба находились на паркете, то «Сперс» демонстрировали отличный «чистый рейтинг» (разница очков на 100 владений) в «+4,3». Когда же один из этой парочки присаживался, показатель проседал до чудовищных «-11,3». Чем не доказательство того, что Вемби способен влиять на результат команды при наличии качественного, среднестатистического разыгрывающего.

А теперь у него есть целый Крис Пол. Пусть и 39-летний.

В прошлом сезоне Пол за 26,4 минут игрового времени в среднем выдавал 9,2 очка, 6,8 передачи и 1,2 перехвата, его показатель DRIP равнялся 1,5. Может и «не ах», но такой же был и у Тре Джонса. Зато добавьте сюда 70% эффективности при розыгрыше пик-н-роллов, и у вас будет портрет человека, который существенно облегчит жизнь главной надежде «Сперс». При наличии Пола и Джонса, который переводится на роль запасного, Вембаньяма сможет рассчитывать на все 48 минут качественного розыгрыша мяча. И уже сам по себе этот факт подразумевает рост его индивидуальных показателей в атаке.

Что же касается претензий на Лучшего защищающегося, то здесь сложнее.

Факторы «против»

Если Пол хотя бы на уровне теории улучшает игру Вемби, то вклад другого опытного ветерана – Харрисона Барнса – еще предстоит проследить и оценить. Барнс – габаритный, растягивающий форвард с хорошим дальним (38,7% точности), но не тот человек, который облегчит Вемби работу в защите. А именно наличие хорошего оборонца на позиции форварда и есть залог получения центровым звания Лучшего защищающегося. У Гобера не было бы прошлогодней награды, если бы не Джейден Макдэниелс, Наз Рид и Кайл Андерсон, которые своими действиями и сменами создавали условия, в которых страхующий Руди мог проявить свои лучшие качества. Вся «Миннесота» играла таким образом, что буквально под белы рученьки заводила атаку соперника под блок-шоты Гобера, отрезала для француза подбор и не позволяла своему центровому выходить слишком высоко.

32-летний Барнс не Андерсон, ни тем более Рид или Макдэниелс. Его переход в «Сан-Антонио» – точно не для усиления на своей стороне площадки. А оно необходимо, ведь если окинуть взглядом ростер, то мы увидим все тех же, все там же – парней, которые в прошлом сезоне сообразили для «Сперс» 22-ю защиту из 30 команд лиги. При человеке-№2 по защите во всей НБА по мнению голосовавших журналистов.

Награда Лучшему защищающемуся – самая командная из индивидуальных. Ты можешь делать по 7 блок-шотов в среднем за матч, но если при этом команда пропускает по 116 очков, а в защитном рейтинге дрейфует в районе третьего десятка – твое влияние невозможно оценить. Это произошло с Вемби в прошлом году, и может повториться в этом. Сохан, который хорош на подборе и в целом полезен на своей родной позиции мощного форварда, Васселл, умеющий держать соперника на периметре, но этого очень мало. Предполагаемая ротация Пол, Васселл, Барнс, Сохан, Вемби (Джонс, Касл, Шэмпени, Джонсон, Коллинз) не будет стопорить соперников, подсвечивая уникальные оборонительные навыки Вемби.

Безусловно, будет много красивых фото, динамичных хайлайтов, истошных криков комментаторов и вирусных постов с твитами, но награды будут вручать, руководствуясь другими критериями. И часть из них вполне явно проглядывает уже сейчас. «Сперс» начнут сезон в конференции, где только две команды («Юта» и «Портленд») не будут смотреть в сторону плей-офф. Несмотря на весь шум вокруг Вемби, «Сан-Антонио» – это все еще не команда, а проект, в котором очень многое зависит от того, как проявят себя молодые игроки.

Здесь нет синонимов качественной защиты (четкая ротация, понимание ролей и возможностей каждого игрока, сыгранность, опыт, вариативность). Поэтому премирование Вембаньямы наградой Лучшему защищающемуся при отсутствии соответствующей, доказательной статистики у «Сперс» можно будет рассматривать разве что в контексте PR-акции, на которую НБА при выдаче этого приза не подписывалась (иначе бы статуэтки коллекционировал бы не Гобер, а кто-то более медийный).

Вемби наверняка дебютирует на Матче звезд, отхватит свой титул Лучшему прогрессирующему, и на этом пока все – а после этого настанет время задуматься над ближайшим будущим. Ведь чем больше авансы, тем скорее публика требует их оправдать.

Фото: Gettyimages.ru /Ronald Cortes, Alex Slitz