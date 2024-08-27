«Оренбург» и «Химки» – единственные клубы РПЛ без беттинг-спонсоров

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Махачкалинское «Динамо» заключило соглашение с букмекерской компаний БЕТСИТИ.

В РПЛ осталось два клуба, которые еще не заключили контракты с букмекерами – «Оренбург» и «Химки».

БЕТСИТИ стал титульным партнером «Динамо» из Махачкалы. Логотип букмекера будет размещен на футболке и шортах игровой формы «Динамо». Также на «Анжи Арене» появится брендинг букмекера.

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