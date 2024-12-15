Spirit стала чемпионом мира по CS 2. Команда котировалась третьим фаворитом перед турниром

Spirit стала чемпионом Perfect World Shanghai Major по CS 2.

В финале мейджора Spirit (Россия) победила Faze (Европа) со счетом 2-1.

Перед турниром Spirit котировалась третьим фаворитом с коэффициентом 3.10. Главным претендентом на победу считалась Vitality (Франция) за 2.30, вторым – G2 Esports (Европа) за 2.40. На чемпионство Faze давали 7.00.

Perfect World Shanghai Major прошел с 30 ноября по 15 декабря в Китае. Призовой фонд турнира – 1,25 млн долларов.

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