Коэффициент на чемпионство «Сити» вырос в 7 раз с начала сезона – с 2.15 до 15.00. «Ливерпуль» выиграет АПЛ, считают букмекеры

Букмекеры обновили котировки на итоги сезона АПЛ.

Явным фаворитом на чемпионство остается «Ливерпуль» – на титул «мерсисайдцев» можно поставить за 1.80.

Вторым у букмекеров котируется «Челси» (4.50), третьим идет «Арсенал» (5.00). «Манчестер Сити», котировавшийся фаворитом перед стартом сезона за 2.15, сейчас идет за 15.00 – шансы на чемпионство упали почти в 7 раз.

Чемпион Англии в сезоне-2024/25 по версии букмекеров:

1. «Ливерпуль» – 1.80

2. «Челси» – 4.50

3. «Арсенал» – 5.00

4. «Манчестер Сити» – 15.00

5-6. «Манчестер Юнайтед» – 500.00

5-6. «Тоттенхэм» – 500.00

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