Коэффициент на чемпионство «Сити» вырос в 7 раз с начала сезона – с 2.15 до 15.00. «Ливерпуль» выиграет АПЛ, считают букмекеры
Букмекеры обновили котировки на итоги сезона АПЛ.
Явным фаворитом на чемпионство остается «Ливерпуль» – на титул «мерсисайдцев» можно поставить за 1.80.
Вторым у букмекеров котируется «Челси» (4.50), третьим идет «Арсенал» (5.00). «Манчестер Сити», котировавшийся фаворитом перед стартом сезона за 2.15, сейчас идет за 15.00 – шансы на чемпионство упали почти в 7 раз.
Чемпион Англии в сезоне-2024/25 по версии букмекеров:
1. «Ливерпуль» – 1.80
2. «Челси» – 4.50
3. «Арсенал» – 5.00
4. «Манчестер Сити» – 15.00
5-6. «Манчестер Юнайтед» – 500.00
5-6. «Тоттенхэм» – 500.00
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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