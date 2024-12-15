«Ман Сити» – «Ман Юнайтед»: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита манчестерского дерби

15 декабря в 16-м туре АПЛ состоится манчестерское дерби – «Ман Сити» на своем поле примет «Ман Юнайтед». Матч начнется в 19:30 мск.

Обе команды переживают непростые времена. «Ман Сити» одержал всего одну победу в десяти последних матчах. Еще семь раз коллектив Хосепа Гвардиолы уступил и дважды сыграл вничью. При этом «Сити» уверенно выступает на своем поле – пять побед в семи матчах сезона в АПЛ.

«Ман Юнайтед» под руководством Рубена Аморима провел в чемпионате четыре встречи, одержал одну победу, дважды уступил и один раз сыграл вничью. «МЮ» по-прежнему находится во второй половине таблицы АПЛ.

Статистика последних очных матчей говорит в пользу «Ман Сити». Команда Гвардиолы выиграла шесть из девяти предыдущих дерби.

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По мнению аналитиков БЕТСИТИ, «Ман Сити» – фаворит очередного манчестерского противостояния. На победу хозяев поля предлагают 1.63, на успех гостей дают 5.20, вероятность ничьи оценивается кэфом 4.70.

Эксперты уверены, что встреча будет результативной. На ТБ 2.5 дают 1.48, ТБ 3.5 идет за 2.22

С учетом оценок букмекеров и предматчевых раскладов интересным вариантом для ставки выглядит «П1 и ТБ 2.5» за 2.13.

Игроки БЕТСИТИ отдают предпочтение «Ман Сити». 50% от всех ставок на исход пришлось на победу команды Гвардиолы, 28% отдано на ничью, на успех гостей ушло 22%.

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