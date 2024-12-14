Совокупный доход игорной отрасли Филиппин составит рекордные $6 млрд по итогам 2024 года

Национальный игорный регулятор Филиппин прогнозирует рост доходов в сфере азартного бизнеса по итогам 2024 года.

В национальном игорном регуляторе Филиппин ожидают, что совокупный доход игорной отрасли Филиппин достигнет $6 млрд по итогам года. Эта цифра станет рекордной в истории азартного бизнеса страны и превысит на 23% показатели 2023 года. При этом целевым показателем на текущий год была цифра в $5,6 млрд.

Отмечается, что для игорной индустрии остается приоритетной задача привлекать как можно больше туристов и клиентов из Японии, Китая и Южной Кореи.

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