«Саутгемптон» – клуб, в ворота которого Сон забил больше всего мячей в карьере. 2.10 – коэффициент на гол корейца
«Саутгемптон» примет «Тоттенхэм» в 16-м туре АПЛ.
«Тоттенхэм» – фаворит с коэффициентом 1.75. На «Саутгемптон» можно поставить за 4.20, на ничью – за 4.60.
Доминик Соланке и Сон Хын Мин котируются самыми вероятными авторами гола. На обоих дают по 2.10.
«Саутгемптон» – клуб, в ворота которого Сон забил больше всего мячей в карьере. За 17 матчей кореец забил 12 голов, а также отдал 6 ассистов. На гол и голевую передачу вингера «шпор» можно поставить за 7.20.
Матч пройдет 15 декабря и начнется в 22:00 мск.
В топ-5 не проиграли только «Ювентус» и «ПСЖ». Туринцы спасаются чудом
Опубликовала: Венера Кравченко
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем