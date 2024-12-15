«Саутгемптон» – клуб, в ворота которого Сон забил больше всего мячей в карьере. 2.10 – коэффициент на гол корейца

«Саутгемптон» примет «Тоттенхэм» в 16-м туре АПЛ.

«Тоттенхэм» – фаворит с коэффициентом 1.75. На «Саутгемптон» можно поставить за 4.20, на ничью – за 4.60.

Доминик Соланке и Сон Хын Мин котируются самыми вероятными авторами гола. На обоих дают по 2.10.

«Саутгемптон» – клуб, в ворота которого Сон забил больше всего мячей в карьере. За 17 матчей кореец забил 12 голов, а также отдал 6 ассистов. На гол и голевую передачу вингера «шпор» можно поставить за 7.20.

Матч пройдет 15 декабря и начнется в 22:00 мск.

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