БЕТСИТИ стал титульным партнером махачкалинского «Динамо». Сумма контракта – около 85 млн рублей в год

У «Динамо» из Махачкалы появился новый титульный партнер.

Махачкалинский клуб заключил соглашение с букмекерской компанией БЕТСИТИ.

Логотип букмекера будет размещен на футболке и шортах игровой формы «Динамо». Также на «Анжи Арене» появится брендинг БЕТСИТИ.

По оценке «РБ Бизнес», сумма контракта может составлять 85 миллионов рублей в год.

«Мы с гордостью приветствуем букмекерскую компанию БЕТСИТИ в качестве нашего титульного спонсора. Это партнерство имеет особое значение для «Динамо», поскольку впервые в истории клуба наш титульный спонсор представляет категорию беттинга.

Мы уверены, что вместе с БЕТСИТИ сможем достичь новых высот, а наше партнерство станет взаимовыгодным и принесет пользу развитию футбола в республике, даст клубу ресурсы на важные социальные и спортивные проекты в регионе, которые реализует «Динамо», – заявил гендиректор махачкалинского клуба Шамиль Газизов.

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