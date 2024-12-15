Кирилл Бельский: «Фоден любит забивать против «Ман Юнайтед» в АПЛ»

Кажется, что впервые за долгие годы вообще непонятно, кто выиграет в дерби Манчестера. Мои друзья из БЕТСИТИ с заметным отрывом верят в «Сити» – их победа котируется в 1.60 , а триумф «Юнайтед» идет за 5.30.

В предыдущих семи матчах между клубами в АПЛ было забито не менее двух мячей, в последних пяти – хотя бы три.

А что, если на этот раз голов будет мало? Аморим ищет игру, «Сити» все еще «плывет». ТМ 2.5 за 2.75 – почему бы и не взять?

Ну и вспоминаем, что Фоден любит забивать «Юнайтед» в АПЛ – отличился в обоих дерби прошлого сезона, а также забил шесть мячей в четырех последних очных встречах. Повторюсь, что речь именно о чемпионате. Так что можно зарядить на гол Фила за 2.60.

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