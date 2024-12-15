Гвардиол забил в матче с «Манчестер Юнайтед». На его гол головой сыграл коэффициент 9.00

«Манчестер Сити» играет в дерби с «Манчестер Юнайтед» в 16-м туре АПЛ (1:0, перерыв).

На 36-й минуте счет открыл защитник «горожан» Йошко Гвардиол – он головой отправил мяч в сетку после навеса Кевина де Брюйне. На гол хорвата головой зашел коэффициент 9.00. На ассист де Брюйне можно было поставить за 2.80.

На тотал меньше 1,5 гола в первом тайме давали 1.71, на 1:0 в пользу «Ман Сити» предлагался коэффициент 3.70.

В лайве на победу «МЮ» можно поставить за 12.00.

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