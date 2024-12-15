«МЮ» вырвал победу в концовке матча с «Ман Сити» – 2:1. В лайве на камбэк давали 67.00

«Манчестер Юнайтед» победил в дерби с «Манчестер Сити» в 16-м туре АПЛ (2:1).

На 36-й минуте счет открыл защитник хозяев Йошко Гвардиол. На 88-й Бруну Фернандеш реализовал пенальти, а на 90-й Амад Диалло забил победный гол.

В прематче команда Рубена Аморима котировалась андердогом за 4.80. В лайве при счете 1:0 в пользу «горожан» коэффициент на победу «МЮ» достигал 67.00.

У «Ман Сити» лишь одна победа в последних 11 матчах.

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