«Сосьедад» не пропускает в 5 матчах подряд. Букмекеры считают, что серия продлится в игре против «Лас-Пальмаса»
«Реал Сосьедад» примет «Лас-Пальмас» в 17-м туре Ла Лиги.
Хозяева – явные фавориты за 1.40. На гостей можно поставить за 9.70, на ничью – за 4.80.
«Сосьедад» не пропускает в 5 матчах подряд. Если «Лас-Пальмас» не забьет, сыграет коэффициент 1.70. На минимум один гол гостей дают 2.08.
Игра пройдет 15 декабря и начнется в 20:30 мск.
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Опубликовала: Венера Кравченко
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