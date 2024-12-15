«Сосьедад» не пропускает в 5 матчах подряд. Букмекеры считают, что серия продлится в игре против «Лас-Пальмаса»

«Реал Сосьедад» примет «Лас-Пальмас» в 17-м туре Ла Лиги.

Хозяева – явные фавориты за 1.40. На гостей можно поставить за 9.70, на ничью – за 4.80.

«Сосьедад» не пропускает в 5 матчах подряд. Если «Лас-Пальмас» не забьет, сыграет коэффициент 1.70. На минимум один гол гостей дают 2.08.

Игра пройдет 15 декабря и начнется в 20:30 мск.

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