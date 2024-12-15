«Вильярреал» в большинстве проиграл «Бетису», хотя котировался фаворитом – 1:2
«Вильярреал» дома уступил «Бетису» в 17-м туре Ла Лиги (1:2).
В прематче гости котировались андердогами с коэффициентом 3.70. На 34-й минуте «Бетис» остался в меньшинстве – прямую красную получил форвард Чими Авила.
«Бетис» забил на 32-й и 47-й. «Вильярреал» отыграл один гол на 55-й. В лайве коэффициент на ничью не поднимался выше 6.50, однако счет остался 2:1 в пользу «Бетиса».
Тотал больше 2,5 голов сыграл за 1.68. Ставка на «обе забьют» зашла за 1.61.
Полтора процента – шанс «МЮ» на победу в конце дерби. Дальше – два гола имени Диалло
Опубликовала: Венера Кравченко
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