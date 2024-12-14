Рынок онлайн-гемблинга Латинской Америки вырастет в 5 раз к 2028 году (Vixio)
Аналитическая платформа Vixio прогнозирует iGaming-рынку Латинской Америки колоссальный рост.
По расчетам Vixio, объем регулируемого рынка онлайн-гемблинга в Латинской Америке вырастет почти в пять раз до 2028-го. Сейчас игорный рынок региона оценивается в $2,5 млрд. Ожидается, что показатель увеличится до $12,3 млрд через четыре года.
Ведущие страны на iGaming-рынке в Латинской Америке: Бразилия, Аргентина и Перу. Отмечается, что больше половины от общего объема регионального рынка онлайн-гемблинга будет приходиться на долю Бразилии, где уже с 1 января официально запускается легальный рынок онлайн-ставок.
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Опубликовала: Венера Кравченко
Источник: Sbc News
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