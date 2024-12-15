Правительство Новой Зеландии планирует запретить собачьи бега из-за высокого процента травмированных животных

Правительство Новой Зеландии планирует запретить собачьи бега.

Министр скачек Новой Зеландии Уинстон Питерс в своем заявлении подтвердил, что практика проведения собачьих бегов в стране прекратится в 2026 году.

«Несмотря на значительный прогресс, достигнутый в индустрии собачьих бегов за последние годы, процент травмированных собак остается неизменно высоким, и пришло время принять меры в интересах животных», – заявил Питерс.

По некоторым оценкам, годовой оборот этого бизнеса в Новой Зеландии составляет порядка 760 миллионов долларов.

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