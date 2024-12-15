Армянский букмекер Vbet приобрел Parimatch Brazil в рамках расширения присутствия в Латинской Америке
Армянский букмекер Vbet объявил о приобретении у компании Growe оператора Parimatch Brazil.
Приобретение является частью стратегии Vbet по расширению присутствия в Латинской Америке. Уже в этом месяце Vbet переведет клиентов Parimatch Brazil на свою платформу.
«Эта сделка представляет собой важный шаг в стратегии глобального расширения Vbet и отражает наше стремление обеспечить исключительный опыт игры для наших пользователей на таких перспективных рынках, как Бразилия», – заявил генеральный директор Vbet Арагац Асатрян.
С 1 января 2025-го в Бразилии официально начнет работу легальный рынок онлайн-ставок.
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Опубликовала: Венера Кравченко
Источник: iGaming Brazil
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