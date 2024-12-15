Армянский букмекер Vbet приобрел Parimatch Brazil в рамках расширения присутствия в Латинской Америке

Армянский букмекер Vbet объявил о приобретении у компании Growe оператора Parimatch Brazil.

Приобретение является частью стратегии Vbet по расширению присутствия в Латинской Америке. Уже в этом месяце Vbet переведет клиентов Parimatch Brazil на свою платформу.

«Эта сделка представляет собой важный шаг в стратегии глобального расширения Vbet и отражает наше стремление обеспечить исключительный опыт игры для наших пользователей на таких перспективных рынках, как Бразилия», – заявил генеральный директор Vbet Арагац Асатрян.

С 1 января 2025-го в Бразилии официально начнет работу легальный рынок онлайн-ставок.

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