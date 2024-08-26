Восемь самых вероятных трансферов в конце августа. Кого успеют купить гранды до закрытия окна?

Трансферное окно во всех европейских топ-лигах в 2024 году закрывается 30 августа. Таким образом, 31 августа утром уже будут известны все официальные сделки в рамках летней кампании.

Буквально десять дней назад мы собирали самые вероятные трансферы, по версии английских букмекеров. За это время многое поменялось. Например, по большинству главных звезд все же наступила определенность.

Кто точно никуда не уйдет летом 2024 года

Букмекеры сняли с линий форварда «Реала» Родриго и нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда. Оба выходят играть в новом сезоне – сделки откладываются как минимум до зимы, но, вероятнее, что и до лета 2025 года.

Пропал из линий нападающий «Брентфорда» Айвен Тоуни. Букмекеры потеряли интерес на фоне информации о переговорах клуба с саудовцами. Еще неделю назад допускался трансфер Айвена в «Арсенал» за 3.00, а на переход в «Челси» давали 4.00. Теперь это даже не резервная опция для английских грандов.

Ромелу Лукаку еще официально не подтвержден, но 1.20 на переход в «Наполи» из предложений для ставок убрали. Минимальные шансы, что сделка сорвется.

Убрали и Адемолу Лукмана. Здесь – позитивная причина: герой финала Лиги Европы, скорее всего, скоро порадует поклонников своего таланта фотографиями в форме «ПСЖ».

Теперь разберемся с наиболее вероятными трансферами до 31 августа.

Марк Гехи: из «Кристал Пэлас» в «Ньюкасл (1.33) или теперь в «Ливерпуль» (3.00)

Сделка с «Ньюкаслом» считалась почти согласованной, но источник, вероятно, подвел авторитетный The Telegraph. В прессе пишут про четыре предложения по футболисту сборной Англии от «сорок», однако в линиях неожиданно рухнул коэффициент на переход защитника в «Ливерпуль» (с 20.00 на 3.00). Издание Teamtalk утверждает, что в Гехи видят долгосрочную замену для Вирджила ван Дейка.

Нико Уильямс: из «Атлетика» в «Барселону» (1.50)

Нико Уильямс на выходных сыграл в каталонской столице, но не в том статусе, что ждали. Нико не блеснул на поле, а за его пределами – остался первый звездный новичок «Барселоны» Дани Ольмо. В этом и есть объяснение того, почему трансфер Нико может быть отложен. Даже удивительно, что коэффициент не поднялся. Кажется, что с финансовой точки зрения клубу сейчас не до Уильямса – заявить бы Ольмо.

Аарон Рэмсдэйл: из «Арсенала» в «Вулверхэмптон» (2.10)

Карьера талантливого вратаря свернула на опасную тропу: гранды больше не интересуются, от участников Лиги чемпионов за пределами Англии предложений нет, поэтому нужно выбирать между «Вулверхэмптоном» и «Саутгемптоном».

В линии коэффициент на «волков» ниже, а сейчас просто идеальный момент для трансфера: никто не удивится, если Рэмсдэйл заменит в воротах Жозе Са, пропустившего восемь голов в двух матчах.

Виктор Осимхен: из «Наполи» в «Челси» (2.25), но Саудовская Аравия подтянулась

В контексте Виктора Осимхена из числа претендентов окончательно выпал «ПСЖ». Только десять дней назад предполагалось, что нигериец точно не готов уезжать в Саудовскую Аравию, а выбирает между двумя грандами. В конце августа такой уверенности у аналитиков уже нет. Осимхен по коэффициентам ближе к «Челси», но и на переезд в Саудовскую Аравию динамика – строго положительная. Коэффициент на «любой саудовский клуб» понизился с 14.00 до 2.50.

Энтони Гордон: из «Ньюкасла» в «Ливерпуль» (2.25)

Если «Ливерпуль» кого-то купит в атаку, то только Энтони Гордона. Наставник «Ньюкасла» Эдди Хау не стал уходить от неприятного вопроса о будущем игрока после спасительного гола Гордона в ворота «Борнмута» (1:1), подтвердив вероятность перехода. А самого футболиста в социальных сетях очень тепло поздравил его лучший друг Кертис Джонс. Все очень близко к трансферу.

Рахим Стерлинг: из «Челси» в «Ювентус» (2.90)

Рахим Стерлинг потерялся в иерархии лондонского клуба где-то между третьим и четвертым десятком футболистов. Желание сменить команду выглядит объяснимым. «Ювентус» уже не в первый раз связывают с опытными футболистами из АПЛ. Изначально были слухи по Рэшфорду, потом резко падал коэффициент на переход Джейдона Санчо, теперь туринцев ставят первыми в рейтинге на новый клуб Стерлинга.

Альтернативный вариант может удивить – это «Кристал Пэлас» (4.00), но объяснение – в следующем пункте.

Эберечи Эзе: из «Кристал Пэлас» в «Манчестер Сити» (3.00)

Атакующий полузащитник в прошлом сезоне существенно увеличил свою трансферную стоимость, оформив одиннадцать голов. В английской прессе даже позволяют себе называть Эзе «выбором Хосепа Гвардиолы на место Кевина де Брейне». Конструкция, конечно, спорная, но коэффициент опустился уже до 3.00. Отсюда и шансы Рахима на переход в «Кристал Пэлас».

Морган Гиббс-Уайт: из «Ноттингема» в «Манчестер Юнайтед» (4.00)

Не забыли букмекеры и о новых амбициях «Манчестер Юнайтед». Клуб связывают с автором пятнадцати результативных действий в прошлом сезоне Морганом Гиббс-Уайтом.

Интересно, что никаких даже намеков на слухи в английской прессе по этой сделке нет. Правда, желание играть в «Манчестер Юнайтед» – детская мечта Моргана. Лидер «Ноттингема» только в июне утверждал, что хотел бы пересечься на поле с Уэйном Руни и Полом Скоулзом. Трансфер явно вызывает сомнения, учитывая, что придется теснить в конкуренции обладателя «семерки» Мэйсона Маунта.

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Фото: IMAGO/Pedro Soares / SPP, Pedro Porru, Ricardo Larreina/Keystone Press Agency, IMAGO/Marcelo Guelber Goes, IMAGO/Antonio Balasco, IMAGO/Nigel Keene, IMAGO/Martyn Haworth/Global Look Press