Глава футбольной федерации Марокко призвал бороться с 1xBet. Букмекер работает в стране нелегально и спонсирует местный клуб
Глава футбольной федерации Марокко Фузи Лекджа раскритиковал 1xBet.
Лекджа обозначил, что букмекер работает в стране нелегально, при этом с 2022 года спонсирует местный футбольный клуб «Раджа Касабланка» на 1 млн долларов в год. По его словам, 1xBet пытался заключить спонсорские контракты с другими ведущими командами, а также непосредственно с федерацией, однако не добился успеха.
Для легального присутствия в Марокко букмекеры должны иметь зарегистрированный офис в стране, официальную документацию и бухгалтерские записи. Лекджа подчеркнул, что 1xBet, не имея всего этого, продолжает беспрепятственно выводить из страны миллиарды долларов.
Расследование издания TelQuel подтвердило, что 1xBet работает в Марокко незаконно. Букмекер начал принимать ставки от марокканцев в 2019 году, используя зеркальные сайты.
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