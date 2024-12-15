В 7 из 8 последних матчей «Милана» было забито 3+ мяча. 1.90 – тотал больше 2,5 голов в игре с «Дженоа»

«Милан» примет «Дженоа» в 16-м туре Серии А.

«Милан» котируется явным фаворитом за 1.53. На «Дженоа» можно поставить за 7.00. На ничью дают 4.15.

В 7 из 8 последних матчей с участием «Милана» было забито 3+ мяча. В предстоящей игре на тотал больше 2,5 голов предлагается коэффициент 1.90. Тотал меньше 2,5 также оценивается в 1.90.

Матч пройдет 15 декабря и начнется в 22:45 мск.

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