  • Спортс
  • Ставки
  • Новости
  • В 7 из 8 последних матчей «Милана» было забито 3+ мяча. 1.90 – тотал больше 2,5 голов в игре с «Дженоа»
0

В 7 из 8 последних матчей «Милана» было забито 3+ мяча. 1.90 – тотал больше 2,5 голов в игре с «Дженоа»

«Милан» примет «Дженоа» в 16-м туре Серии А.

«Милан» котируется явным фаворитом за 1.53. На «Дженоа» можно поставить за 7.00. На ничью дают 4.15.

В 7 из 8 последних матчей с участием «Милана» было забито 3+ мяча. В предстоящей игре на тотал больше 2,5 голов предлагается коэффициент 1.90. Тотал меньше 2,5 также оценивается в 1.90.

Матч пройдет 15 декабря и начнется в 22:45 мск.

Ставочная вики Спортса

Невероятность камбэка «МЮ» против «Сити» – в цифрах!

Опубликовала: Венера Кравченко
Ставки на спорт
logoсерия А Италия
logoМилан
logoДженоа
Ставки на футбол
Ставки в Telegram
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
«Вильярреал» в большинстве проиграл «Бетису», хотя котировался фаворитом – 1:2
сегодня, 19:30
«Боруссия» на 91-й минуте упустила победу над «Хоффенхаймом» – 1:1. В лайве на ничью зашел коэффициент 15.00
сегодня, 18:59
«МЮ» вырвал победу в концовке матча с «Ман Сити» – 2:1. В лайве на камбэк давали 67.00
5сегодня, 18:34
Гвардиол забил в матче с «Манчестер Юнайтед». На его гол головой сыграл коэффициент 9.00
сегодня, 17:29
Глава футбольной федерации Марокко призвал бороться с 1xBet. Букмекер работает в стране нелегально и спонсирует местный клуб
сегодня, 16:50
«Кристал Пэлас» обыграл «Брайтон», хотя котировался андердогом. На победу с форой (-2,5) зашел коэффициент 21.00
сегодня, 16:00
Spirit стала чемпионом мира по CS 2. Команда котировалась третьим фаворитом перед турниром
сегодня, 15:24
Сульшер – фаворит на назначение в «Вулверхэмптон». Руководство клуба объявило об увольнении тренера О′Нила
5сегодня, 14:25
В 9 из 12 последних матчей «Барселоны» было забито 4+ гола. 1.80 – тотал больше 3,5 в игре с «Леганесом»
2сегодня, 09:07
«Лион» забивает в 1-м тайме в 6 матчах подряд. 2.45 – продление серии в игре против «ПСЖ»
1сегодня, 07:53
Ко всем новостям
Последние новости
«Саутгемптон» – клуб, в ворота которого Сон забил больше всего мячей в карьере. 2.10 – коэффициент на гол корейца
1сегодня, 17:49
Холанд забил 6 мячей в 4 матчах против «МЮ» в АПЛ. Норвежец котируется самым вероятным автором гола в предстоящей игре
1сегодня, 15:42
«Сосьедад» не пропускает в 5 матчах подряд. Букмекеры считают, что серия продлится в игре против «Лас-Пальмаса»
сегодня, 14:51
«Челси» не побеждает «Брентфорд» в 5 матчах подряд. 1.38 – серия прервется
1сегодня, 08:44
Армянский букмекер Vbet приобрел Parimatch Brazil в рамках расширения присутствия в Латинской Америке
сегодня, 08:34
Правительство Новой Зеландии планирует запретить собачьи бега из-за высокого процента травмированных животных
сегодня, 08:13
Кирилл Бельский: «Фоден любит забивать против «Ман Юнайтед» в АПЛ»
сегодня, 07:25
«Ман Сити» – «Ман Юнайтед»: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита манчестерского дерби
сегодня, 07:05Промо
Рынок онлайн-гемблинга Латинской Америки вырастет в 5 раз к 2028 году (Vixio)
вчера, 18:47
Совокупный доход игорной отрасли Филиппин составит рекордные $6 млрд по итогам 2024 года
2вчера, 16:48
Рекомендуем