«Кристал Пэлас» обыграл «Брайтон», хотя котировался андердогом. На победу с форой (-2,5) зашел коэффициент 21.00

«Кристал Пэлас» обыграл «Брайтон» в 16-м туре АПЛ (3:1).

В прематче «Брайтон» котировался фаворитом за 1.90. На «Пэлас» можно было поставить за 4.40. Победа с форой (-1,5) зашла с коэффициентом 9.20. Тотал больше 3,5 голов сыграл за 3.00.

«Пэлас» обыграл «Брайтон» впервые за 7 матчей. Последняя победа была в 2021 году – 2:1.

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