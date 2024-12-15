«Кристал Пэлас» обыграл «Брайтон», хотя котировался андердогом. На победу с форой (-2,5) зашел коэффициент 21.00
«Кристал Пэлас» обыграл «Брайтон» в 16-м туре АПЛ (3:1).
В прематче «Брайтон» котировался фаворитом за 1.90. На «Пэлас» можно было поставить за 4.40. Победа с форой (-1,5) зашла с коэффициентом 9.20. Тотал больше 3,5 голов сыграл за 3.00.
«Пэлас» обыграл «Брайтон» впервые за 7 матчей. Последняя победа была в 2021 году – 2:1.
В топ-5 не проиграли только «Ювентус» и «ПСЖ». Туринцы спасаются чудом
Опубликовала: Венера Кравченко
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем