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В Молдове хотят разрешить рекламу букмекеров, так как полный запрет приводит к потере как минимум $1,6 млн ежегодно

В Молдове хотят отменить строгие ограничения на рекламу азартных игр.

5 декабря парламент страны одобрил в первом чтении законопроект, который позволит рекламировать азартные игры с низким уровнем риска. Это подразумевает отмену полного запрета, при это условия остаются строгими.

Изменения включают следующие моменты:

1. Реклама по ТВ будет разрешена с 22.00 до 07.00, в том числе во время трансляций спортивных матчей.

2. Наружная реклама будет разрешена для лотерей и ставок на спорт, если ее размер не превышает формат А4 и размещается только в розничных точках.

3. Национальной лотерее Молдовы будет разрешено публиковать результаты лотерей на своем сайте.

4. Все рекламные материалы должны содержать предупреждение о возможном негативном влиянии азартных игр и занимать не менее 20% времени или площади рекламного материала.

Прогнозируется, что новый законопроект привлечет в казну как минимум $1,6 млн ежегодно, которые будут направлены на поддержку местного спорта.

Оппозиция раскритиковала эту инициативу. Законопроект должен пройти второе чтение в парламенте.

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Последнее место в декабре – не приговор. Помните, кто в РПЛ спасался из подвала?

Опубликовала: Венера Кравченко
Источник: Sbc Eurasia
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