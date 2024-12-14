В Молдове хотят разрешить рекламу букмекеров, так как полный запрет приводит к потере как минимум $1,6 млн ежегодно
В Молдове хотят отменить строгие ограничения на рекламу азартных игр.
5 декабря парламент страны одобрил в первом чтении законопроект, который позволит рекламировать азартные игры с низким уровнем риска. Это подразумевает отмену полного запрета, при это условия остаются строгими.
Изменения включают следующие моменты:
1. Реклама по ТВ будет разрешена с 22.00 до 07.00, в том числе во время трансляций спортивных матчей.
2. Наружная реклама будет разрешена для лотерей и ставок на спорт, если ее размер не превышает формат А4 и размещается только в розничных точках.
3. Национальной лотерее Молдовы будет разрешено публиковать результаты лотерей на своем сайте.
4. Все рекламные материалы должны содержать предупреждение о возможном негативном влиянии азартных игр и занимать не менее 20% времени или площади рекламного материала.
Прогнозируется, что новый законопроект привлечет в казну как минимум $1,6 млн ежегодно, которые будут направлены на поддержку местного спорта.
Оппозиция раскритиковала эту инициативу. Законопроект должен пройти второе чтение в парламенте.
Последнее место в декабре – не приговор. Помните, кто в РПЛ спасался из подвала?
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