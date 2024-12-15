«Боруссия» на 91-й минуте упустила победу над «Хоффенхаймом» – 1:1. В лайве на ничью зашел коэффициент 15.00

«Боруссия» Дортмунд упустила победу над «Хоффенхаймом» (1:1) в Бундеслиге.

В прематче «Боруссия» котировалась явным фаворитом с коэффициентом 1.36. На ничью давали 5.50. «Шмели» вели в счете до 91-й минуты. В лайве на ничью можно было поставить за 15.00. Тотал меньше 2,5 голов зашел за 1.95.

«Боруссия» не может победить «Хоффенхайм» 2 матча подряд – в прошлой встрече «шмели» проиграли со счетом 2:3.

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