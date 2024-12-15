«Челси» не побеждает «Брентфорд» в 5 матчах подряд. 1.38 – серия прервется
«Челси» примет «Брентфорд» в 16-м туре АПЛ.
«Челси» – явный фаворит за 1.38. На «Брентфорд» дают 8.00, на ничью – 5.70.
Синие не побеждают «Брентфорд» в 5 матчах подряд. Если «пчелы» снова не проиграют, зайдет коэффициент 3.20.
Игра пройдет 15 декабря и начнется в 22:00 мск.
Выиграл только «Челси». Теперь и букмекеры поверили в титул для Марески и Боули
Опубликовала: Венера Кравченко
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем