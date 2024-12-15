«Челси» не побеждает «Брентфорд» в 5 матчах подряд. 1.38 – серия прервется

«Челси» примет «Брентфорд» в 16-м туре АПЛ.

«Челси» – явный фаворит за 1.38. На «Брентфорд» дают 8.00, на ничью – 5.70.

Синие не побеждают «Брентфорд» в 5 матчах подряд. Если «пчелы» снова не проиграют, зайдет коэффициент 3.20.

Игра пройдет 15 декабря и начнется в 22:00 мск.

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