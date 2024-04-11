Адвокат о наказании Баяна за подкуп судей и организацию договорняков: «Судьи и игроки, пойманные на этом, продолжают свою деятельность. И только мой подзащитный должен за все отвечать»

Дмитрий Чеботарев, адвокат экс-директора «Чайки» Олега Баяна, прокомментировал решение суда об ужесточении наказания функционеру по делу о подкупе судей и организации договорных матчей.

Ранее функционера оштрафовали на 1,8 млн рублей. Суд признал Баяна виновным в подкупе судей перед десятью матчами Второй лиги и организации договорного матча с «Черноморцем» в мае 2019 года.

10 апреля суд ужесточил наказание Баяну, запретив ему заниматься деятельностью в области профессионального спорта сроком на два года. Прокуратора настаивала на ужесточении наказания до шести лет лишения свободы в колонии-поселении.

«Складывается такое ощущение, что Генеральная прокуратура устами нашего уважаемого гособвинителя, не имея возможности навести порядок в области правоотношений, связанных с организацией спортивных мероприятий, решила отыграться на моем подзащитном.

Почему мы считаем представление прокуратуры абсолютно необоснованным в той части, что якобы не была учтена общественная опасность? Да хотя бы потому, что все те арбитры, которые перечислены в материалах уголовного дела и брали деньги от моего подзащитного, продолжают судить футбольные матчи.

Дисциплинарный кодекс РФС, который приобщен к материалам уголовного дела и исследовался на судебном заседании, говорит о том, что коррупционные правонарушения срока давности не имеют. Поэтому лица, фигурирующие в этом деле, должны быть подвергнуты дисквалификации.

Но и судьи, и игроки, пойманные на всем этом и признавшие факты получения или передачи денег, продолжают свою деятельность.

Более того, тот самый Хазрет Дышеков, который, по версии следствия, «слил» игру по просьбе моего подзащитного, в настоящий момент тренирует детскую команду «Черноморца». И только один человек – мой подзащитный – должен за все отвечать», – заявил Чеботарев.

Ставки на Спортсе

28 мячей за тур РПЛ – он второй по голам в сезоне! Круче было только прошлым летом – забили на два мяча больше