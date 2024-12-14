В 4 из 5 последних матчей между «Монако» и «Реймсом» было забито 3+ гола. 1.72 – коэффициент на тотал больше 2,5 в предстоящей игре

«Монако» сыграет в гостях с «Реймсом» в 15-м туре Лиги 1.

«Монако», за который выступает Александр Головин, котируется фаворитом за 2.16. На «Реймс» можно поставить за 3.60, на ничью – за 3.50.

В 4 из 5 последних матчей между этими командами было забито 3+ гола. В предстоящей игре на тотал больше 2,5 мячей дают 1.72, на тотал меньше 2,5 – 2.15.

Матч пройдет 14 декабря. Начало – в 23:00 мск.

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