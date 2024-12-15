В 9 из 12 последних матчей «Барселоны» было забито 4+ гола. 1.80 – тотал больше 3,5 в игре с «Леганесом»

«Барселона» примет «Леганес» в 17-м туре Ла Лиги.

«Барселона» – явный фаворит за 1.15. На «Леганес» можно поставить с коэффициентом 20.00, на ничью дают 10.00.

В игре ожидается много голов. Тотал больше 2,5 мячей идет за 1.31, тотал больше 3,5 оценивают в 1.80. 3+ гола было забито в 14 из 15 последних матчей с участием «Барселоны», 4+ гола – в 9 из 12 последних игр.

Матч пройдет 15 декабря и начнется в 23:00 мск.

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