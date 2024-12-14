Ливерпуль выигрывает 2-й тайм в 10 матчах подряд. 1.49 – продление серии в игре с «Фулхэмом»
«Ливерпуль» примет «Фулхэм» в 16-м туре АПЛ.
«Ливерпуль» – явный фаворит с коэффициентом 1.31. Победа «Фулхэма» оценивается в 9.70. На ничью можно поставить за 6.30.
Ливерпуль выигрывает 2-й тайм в 10 матчах подряд. Букмекеры дают 1.49, что серия продлится.
Матч состоится 14 декабря. Начало – в 18:00 мск.
Последнее место в декабре – не приговор. Помните, кто в РПЛ спасался из подвала?
Опубликовала: Венера Кравченко
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