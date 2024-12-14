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  • Салаху осталось забить в 5 матчах подряд, чтобы побить рекорд Варди по продолжительности голевой серии в АПЛ. 1.90 – отличится в игре с «Фулхэмом»
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Салаху осталось забить в 5 матчах подряд, чтобы побить рекорд Варди по продолжительности голевой серии в АПЛ. 1.90 – отличится в игре с «Фулхэмом»

Мохамед Салах забил в 7 матчах АПЛ подряд.

Форварду «Ливерпуля» осталось забить в 5 играх кряду, чтобы побить рекорд Джейми Варди по продолжительности голевой серии в АПЛ. В матче с «Фулхэмом» Салах котируется самым вероятным автором гола с коэффициентом 1.90.

После этого «Ливерпуль» сыграет с «Тоттенхэмом», «Лестером», «Вест Хэмом» и «Манчестер Юнайтед». Букмекеры дают коэффициент 30.00 на то, что Салах побьет рекорд Варди.

Матч 16-го тура АПЛ «Ливерпуль» – «Фулхэм» пройдет 14 декабря и начнется в 18:00 мск.

Ставочная вики Спортса

Последнее место в декабре – не приговор. Помните, кто в РПЛ спасался из подвала?

Опубликовала: Венера Кравченко
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