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«Лион» забивает в 1-м тайме в 6 матчах подряд. 2.45 – продление серии в игре против «ПСЖ»

«ПСЖ» примет «Лион» в 15-м туре Лиги 1.

«ПСЖ» котируется явным фаворитом за 1.36. На гостей предлагается коэффициент 8.30, на ничью – 5.90.

«Лион» забивает в 1-м тайме в 6 матчах подряд. Если серия продлится в игре против парижан, сыграет коэффициент 2.45.

Букмекеры не сомневаются, что игра будет результативной. Тотал больше 2,5 голов идет за 1.32, тотал меньше 2,5 – за 3.40.

Матч пройдет 15 декабря и начнется в 22:45 мск.

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Опубликовала: Венера Кравченко
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