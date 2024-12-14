«Лилль» не проигрывает 2,5 месяца, но котируется андердогом против «Марселя»

«Марсель» примет «Лилль» 15-м туре Лиги 1.

Хозяева котируются фаворитами за 2.28. На гостей можно поставить за 3.50, на ничью – за 3.30.

«Лилль» не проигрывает на протяжении 15 матчей подряд во всех турнирах. Последнее поражение – от «Спортинга» в первом туре Лиги чемпионов. При этом «Лилль» не побеждает «Марсель» в гостях 5 игр подряд.

Матч пройдет 14 декабря и начнется в 19:00 мск.

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