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«Ливерпуль» в меньшинстве сыграл вничью с «Фулхэмом». На это зашел коэффициент 6.30

«Ливерпуль» сыграл вничью с «Фулхэмом» в 16-м туре АПЛ (2:2).

В прематче «Ливерпуль» котировался явным фаворитом за 1.31. На ничью давали 6.30. 

На 17-й минуте «красные» остались в меньшинстве – Эндрю Робертсон был удален за фол последней надежды. «Ливерпуль» по ходу матча дважды уступал в счете. В лайве коэффициент на ничью достигал 4.90.

«Фулхэм» не проиграл «Ливерпулю» впервые с 2024 года – тогда очный матч тоже завершился со счетом 2:2.

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Опубликовала: Венера Кравченко
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