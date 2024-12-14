«Челси» сравнялся с «Арсеналом» в списке фаворитов на чемпионство. Коэффициент на команду Марески обвалился с 15.00 до 4.50 с начала сезона АПЛ

Коэффициент на чемпионство «Челси» обвалился в три раза с начала сезона АПЛ.

После 16 туров «Челси» идет на втором месте, отставая от «Ливерпуля» на 5 очков. Команда Энцо Марески сравнялась с «Арсеналом» в списке фаворитов на чемпионство – на обоих дают по 4.50.

Перед сезоном АПЛ «Челси» котировался четвертым фаворитом после «Манчестер Сити» (2.15), «канониров» (2.90) и «Ливерпуля» (9.00).

Чемпион Англии в сезоне-2024/25 по версии букмекеров:

1. «Ливерпуль» – 1.95;

2. «Арсенал» – 4.50;

3. «Челси» – 4.50;

4. «Манчестер Сити» – 8.00;

Остальные – от 400.00.

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