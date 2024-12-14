Кюрасао признал банкротом компанию Gasbit Group, которой ранее принадлежали казино Lalabet и Jungliwin

Суд Кюрасао признал банкротом компанию Gasbit Group из-за невыплаченных выигрышей.

Основанием для принятия решения о банкротстве компании стали отказы в выплате выигрышей ряду клиентов казино на общую сумму €619 500.

Gasbit Group в недавнем прошлом являлась материнской фирмой двух онлайн-казино – Lalabet и Jungliwin. Эти казино продолжают функционировать на Кюрасао, только теперь под покровительством компании SkyGrow Group Limitada, базирующейся в Коста-Рике.

Ранее суд Кюрасао признал банкротом бренд ставок и казино BC.Game, являющееся титульным спонсором «Лестера».

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