Доходы игорного рынка в Испании достигли €348 млн в 3-м квартале 2024 года

Главное управление по регулированию азартных игр Испании отчиталось о доходе за третий квартал 2024 года.

Совокупный доход за июль-сентябрь достиг €348,1 млн, что на 0,49% больше, чем в предыдущем квартале. В сравнении с аналогичным периодом предыдущего года доход вырос на 14,4%. При этом объем депозитов клиентов увеличился примерно на 23,9% в годовом исчислении.

Доходы от ставок на спорт занимают второе место по доле от совокупных доходов (после казино) и составляют €135,9 млн – 39,1% от валового игрового дохода. Показатель вырос на 19,8% по сравнению с годом ранее.

Ставочная вики Спортса

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