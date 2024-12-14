Доходы игорного рынка в Испании достигли €348 млн в 3-м квартале 2024 года
Главное управление по регулированию азартных игр Испании отчиталось о доходе за третий квартал 2024 года.
Совокупный доход за июль-сентябрь достиг €348,1 млн, что на 0,49% больше, чем в предыдущем квартале. В сравнении с аналогичным периодом предыдущего года доход вырос на 14,4%. При этом объем депозитов клиентов увеличился примерно на 23,9% в годовом исчислении.
Доходы от ставок на спорт занимают второе место по доле от совокупных доходов (после казино) и составляют €135,9 млн – 39,1% от валового игрового дохода. Показатель вырос на 19,8% по сравнению с годом ранее.
Последнее место в декабре – не приговор. Помните, кто в РПЛ спасался из подвала?
Опубликовала: Венера Кравченко
Источник: Next.io
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