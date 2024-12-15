«Ман Сити» – явный фаворит против «Манчестер Юнайтед». У «горожан» одна победа в последних 10 матчах
«Манчестер Сити» сыграет в дерби с «Манчестер Юнайтед» в 16-м туре АПЛ.
«Ман Сити» – явный фаворит за 1.65. При этом у «горожан» лишь одна победа в последних 10 матчах. На «МЮ» можно поставить за 4.80. Столько же дают на ничью.
Букмекеры уверены, что игра получится результативной. Тотал меньше 2,5 голов доступен за 1.47, а тотал больше 2,5 – за 2.70. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.53.
Матч пройдет 15 декабря. Начало – в 19:30 мск.
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Опубликовала: Венера Кравченко
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