На матч «Пари НН» – «Урал» едет глава ЭСК РФС Каманцев, чтобы лично проследить за ситуацией вокруг Турбина (Иван Карпов)

Теги премьер-лига Россия РФС происшествия Урал Ставки на спорт Евгений Турбин Пари НН Ставки на футбол Ставки на сегодня ЭСК РФС Павел Каманцев Ставки

Как пишет «Газета.ru» со ссылкой на инсайдера Ивана Карпова, рефери Евгения Турбина подозревают в получении 5 миллионов рублей одним из его близких накануне матча «Урала» с «Пари НН» в 17 туре РПЛ.

На матч едет глава судебного департамента Павел Каманцев, чтобы лично проследить за ситуацией вокруг Турбина. Вчера на победу «Урала» было что-то вроде адекватных 3.50 и больше (сегодня – 2.90). «Пари» идет на девятой строчке в РПЛ с 21 очками, «Урал» – 12-й с 19 очками, матч стартует в 19:30 по Москве.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

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Близкому судьи Турбина дали 5 млн рублей перед матчем «Пари НН» – «Урал» (Иван Карпов)

9 комментариев
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Не знаю что там про "адекватные 3.9",но у Краснодара уральцы(лидера на тот момент по потерянным очкам РПЛ) выиграли заслуженно и могли ещё забивать.Чёт гон какой-то идёт.
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То есть , алкаш карпов теперь достоверный источник? Он откуда узнал?

Турбин давний неудобный арбитр для газового зенита

Не отсюда ли растут ноги?
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Думал он уже давно на зоне сидит 🤔
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але, я уже поставил ехай назад!
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Ситуация напрямую говорит о том, что нельзя было допускать БК так близко к клубу, БК напрямую сейчас влияет на ситуацию вокруг игры.
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