На матч «Пари НН» – «Урал» едет глава ЭСК РФС Каманцев, чтобы лично проследить за ситуацией вокруг Турбина (Иван Карпов)

Как пишет «Газета.ru» со ссылкой на инсайдера Ивана Карпова, рефери Евгения Турбина подозревают в получении 5 миллионов рублей одним из его близких накануне матча «Урала» с «Пари НН» в 17 туре РПЛ.

На матч едет глава судебного департамента Павел Каманцев, чтобы лично проследить за ситуацией вокруг Турбина. Вчера на победу «Урала» было что-то вроде адекватных 3.50 и больше (сегодня – 2.90). «Пари» идет на девятой строчке в РПЛ с 21 очками, «Урал» – 12-й с 19 очками, матч стартует в 19:30 по Москве.

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Шнякин о коэффициентах на «Пари НН» – «Урал»: «Почему ставят против одной из лучших домашних команд чемпионата?»

Близкому судьи Турбина дали 5 млн рублей перед матчем «Пари НН» – «Урал» (Иван Карпов)