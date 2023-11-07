«Барселона» впервые за 15 лет проиграла клубу из Украины в еврокубках – было 10 побед подряд
«Барселона» уступила «Шахтеру» (0:1) в матче группового этапа Лиги чемпионов.
Единственный гол на 40-й минуте забил Даниил Сикан.
Каталонский клуб впервые за 15 лет проиграл украинскому клубу в еврокубках. В последний раз это случилось в декабре 2008 года – тогда на «Камп Ноу» со счетом 3:2 победил «Шахтер».
В 10 следующих официальных матчах против украинских команд «Барса» только побеждала.
Перед сегодняшней игрой поставить на победу «Шахтера» можно было с коэффициентом 10.00.
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Либо ничья с антверпеном, но тогда шахтеру нужно побеждать в обоих матчах, а порту выигрывать у барсы и антверпена
Гол на вине Алонсо и Кристенсена. Полузащита и нападения мертвы.
Без Френки в полузащите полный хаос. Ромеу не понятно чем занимается, он и Алонсо вобще игроки уровня 3-й лиги.
барселона еще может не выйти из группы?