«Барселона» впервые за 15 лет проиграла клубу из Украины в еврокубках – было 10 побед подряд

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«Барселона» уступила «Шахтеру» (0:1) в матче группового этапа Лиги чемпионов.

Единственный гол на 40-й минуте забил Даниил Сикан.

Каталонский клуб впервые за 15 лет проиграл украинскому клубу в еврокубках. В последний раз это случилось в декабре 2008 года – тогда на «Камп Ноу» со счетом 3:2 победил «Шахтер».

В 10 следующих официальных матчах против украинских команд «Барса» только побеждала.

Перед сегодняшней игрой поставить на победу «Шахтера» можно было с коэффициентом 10.00.

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29 комментариев

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Леонель Месси
в игре у Барсы характера не было и желания играть
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Simbad
У Хави сейчас следующие опции:
1. Высокая трава
2. Сухая трава
3. Короткое поле
4. Рано играли
5. Поздно играли
6. Добавить по желанию
+12
-4
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SanEffect
Да блин, стыдно за такую игру. Даже основа ничего сделать не могла. Шахтёру респект.
+2
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Geronimo Good
Поздравляю Шахтер с победой.
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Азимжон Рахимов
если Хави такое тактика будеть исползовать и дальще будеть проиграт
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Simbad
Ответ Задняя поверхность бедра Дембеле
Судейство отвратительное. 2 момента с рукой - даже не смотрел. Малыш Гави поборолся с 2мя здоровенными защитниками - оба легли как подкошенные. Постоянные симуляции Шахтара - я был лучшего о них мнения, теперь буду всегда против этих чмырдяев.
Ты прикалываешься? Барселона за весь матч нанесла один удар в створ, играя против Шахтера. Какое судейство? Я болею за Барселону 18 лет, но с такой игрой сваливать на судейство, это вдвойне позор.
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Дмитрий Крутенко
Я сам еще тот любитель стебануть Барсу, но тут вообще не вижу повода. Они уже практически в плей-офф, так что проблем не вижу, что немного расслабились перед ненужной им игрой. Такое у грандов происходит часто.
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BurBon
Ответ AAgha
Только к Араухо и Тер Штегену нет притензий. Гол на вине Алонсо и Кристенсена. Полузащита и нападения мертвы.
А продавальщики еще ФД всеми силами хотели слить, сейчас наслаждаются полузащитой.
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Задняя поверхность бедра Дембеле
Ответ Меган Лайф
Барселона в этом маиче ничем не отличалась от Хетафе.
Да ну прекращай. Кристенсен отомстил за гол Сикану или Сыкану. И даже Гави не получил желтую карточку.
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Меган Лайф
Ответ Задняя поверхность бедра Дембеле
Ага, ну там в моменте не было ничего костоломного. Главные костоломы Испании в Хетафе играют.
Барселона в этом маиче ничем не отличалась от Хетафе.
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Задняя поверхность бедра Дембеле
Ответ Simbad
Ты прикалываешься? Барселона за весь матч нанесла один удар в створ, играя против Шахтера. Какое судейство? Я болею за Барселону 18 лет, но с такой игрой сваливать на судейство, это вдвойне позор.
Я тоже уже 20 лет за Барсу. Да, игра была конченая, безыдейная, много брака, но говорю то, что видел. При такой игре я желал только случайную пенку. И да, не прикалывался насчет судьи. По ходу там славянское братство пилять.
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Задняя поверхность бедра Дембеле
Ответ Меган Лайф
Малыш гави, это который главный костолом испании?)
Ага, ну там в моменте не было ничего костоломного. Главные костоломы Испании в Хетафе играют.
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Меган Лайф
Ответ Задняя поверхность бедра Дембеле
Судейство отвратительное. 2 момента с рукой - даже не смотрел. Малыш Гави поборолся с 2мя здоровенными защитниками - оба легли как подкошенные. Постоянные симуляции Шахтара - я был лучшего о них мнения, теперь буду всегда против этих чмырдяев.
Малыш гави, это который главный костолом испании?)
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Deeeemayo
Ответ mjjppgj497
Гори)
Хоть сам понял что написал?
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Меган Лайф
Ответ Леонид Гордеев
знатоки, обращаюсь к вам. барселона еще может не выйти из группы?
В теории. Достаточно слить порту и шахтеру. Тогда шахтёр может победить антверпен и сыграть вничью с порту.

Либо ничья с антверпеном, но тогда шахтеру нужно побеждать в обоих матчах, а порту выигрывать у барсы и антверпена
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Dark.Babysitter
Хотел написать - "Хоть кто-то там что-то может", но не буду.
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Simbad
По хорошему, после двух таких матчей, где Барселона играла на уровне какого-то безликого аутсайдера, Хави должен извиниться перед болельщиками и лезть вон из кожи, чтобы исправить ситуацию.
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Барселона Каталония
Вот не понимаю если надо решить вопрос, почему сразу же топ состав и решить, это ладно игру тактика Барсы уже всем известно одно тонная. как то не очень чтобы очень получилось
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AAgha
Только к Араухо и Тер Штегену нет притензий.
Гол на вине Алонсо и Кристенсена. Полузащита и нападения мертвы.
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AAgha
Это полный пипец. Игры вобще нет.
Без Френки в полузащите полный хаос. Ромеу не понятно чем занимается, он и Алонсо вобще игроки уровня 3-й лиги.
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mjjppgj497
Гори)
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Леонид Гордеев
знатоки, обращаюсь к вам.
барселона еще может не выйти из группы?
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