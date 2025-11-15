Прервалась 22-матчевая серия России без поражений. Подопечные Карпина котировались фаворитами в 21 из 22 игр

Сборная России проиграла впервые за 23 матча.

Команда Валерия Карпина в Сочи уступила сборной Чили в BetBoom товарищеском матче – 0:2.

Из 22 матчей без поражений россияне котировались фаворитами 21 раз. Андердогами были только в гостевом матче с Ираном в 2023-м (1:1).

