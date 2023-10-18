«Мне угрожали переломать ноги». Фаджоли должен около 3 млн евро нелегальным букмекерам

Теги Ювентус сборная Италии по футболу серия А Италия дисквалификации происшествия Ставки на спорт Ставки на футбол Николо Фаджоли Ставки на сегодня Ставки

Николо Фаджоли рассказал на допросе в прокуратуре Италии о долгах из-за нелегальных ставок на спорт.

«У меня накопились большие долги. Я был должен 110 тысяч евро одним нелегальным букмекерам, еще около 1,5 миллиона – другим, и до 1,3 миллиона – третьим.

Я задолжал 17 тысяч евро юридическому агентству и 31 тысячу нелегальному банку в провинции Комо. Мой долг рос, мне угрожали переломать ноги.

Я думал, что играю только ради того, чтобы вернуть долги.

Они [партнеры по «Ювентусу»] ничего не знали о моих ставках. Однажды я попросил у одноклубника 40 тысяч евро – сказал, что мне нужно купить часы, а мать заблокировала мой счет.

Раду Дрэгушин одолжил мне 40 тысяч евро в октябре 2022-го. На эти деньги я купил в Милане часы Rolex, чтобы погасить долги.

Иногда нелегальные букмекеры сами забирали часы у ювелиров, иногда я доставлял их сам», – цитирует игрока «Ювентуса» La Gazzetta Dello Sport.

Фаджоли дисквалифицирован за ставки на футбольные матчи на 7 месяцев и оштрафован на 12 500 евро.

Еще 5 месяцев дисквалификации решено заменить на обязательную терапию продолжительностью не менее 6 месяцев.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

Скандал в Италии нарастает: в ставках подозревают уже четверых. Плюс Тонали, Дзаньоло из АПЛ и Залевски из «Ромы»

У Фаджоли бан за ставки до конца сезона, а ведь еще дисквал Погба. Что будет делать «Ювентус»?

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

39 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Sergey Kuznetsov
это он еще микрозайм в России не брал
+64
-4
+60
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Адепт Суперлиги
Фаджоли дисквалифировали, с остальным с рук всё сойдёт, ведь они не играют в Юве, правильно понимаю?)
+27
-8
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Давид Agabekyan
Ответ Адепт Суперлиги
Фаджоли дисквалифировали, с остальным с рук всё сойдёт, ведь они не играют в Юве, правильно понимаю?)
А кто другие? Тонали дисквалификацию тоже получит и вроде пожестче, насчёт Дзаньоло ничего не доказали, других нет
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
vincere
Посмотрим, как эту тему будет Матч.тв освещать. Они-то уже в эфире у футбольных "экспертов" спрашивают, на что бы поставили и сколько...
Какой смысл в игре, если не можешь на неё поставить? Аха-ха
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Sergey Kuznetsov
Ответ zzzeeerrrooo
Реально бред написал У нас рекорды бьются по не возвратам этих кредитов
спасибо за информацию, есть еще какая-нибудь очень важная статистика по данному вопросу?
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
whereissuso
Ответ pazo
А как буки в долг дают играть? Я думал, что это основное правило всяких казино, букмекерских контор - не давать лудикам проигрывать в долг. Они же как никто другой знают, что лудики мать родную готовы в долг проиграть, не то, что деньги, которых у них близко нет.
футболиста-лудомана можно развести отдавать долг договорными матчами и поднять намного больше
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dragonfruit
Летом 22 был на Реал - Юве в Лос Анджелесе. Подумал что за пацан 44 номер так нереально тащит, очень понравился. Зачем имея такой потенциал заниматься ставками да меня не доходит. Тупо
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Maturmalai
Не знал, что часы ролекс используются как расчетная валюта среди букмекеров. А почему не просто деньги, там, или крипта?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
zzzeeerrrooo
Ответ Sergey Kuznetsov
это он еще микрозайм в России не брал
А что не так ?
Летом взыскателям уже уголовную ответственность ввели за нарушение 230 фз
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ApXuMaHqPuT
Реально дурачок какой-то🥴
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Анатолий Дмитриевич
Ответ Maturmalai
Хорошо, отдал человек букмекеру ролекс в погашение долга на 40 тысяч. Тот его сдает часы в ломбард со скидкой 20-30%. И вместо 40 тысяч получает 30. Что за экономика такая?
часы Ролекс сдают в ломбард только уникумы, потому что они растут в цене с каждым годом)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
whereissuso
Ответ Maturmalai
Не знал, что часы ролекс используются как расчетная валюта среди букмекеров. А почему не просто деньги, там, или крипта?
отследить сложнее, а для крипты они слишком тупые
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Serg13s
Ответ Давид Agabekyan
А кто другие? Тонали дисквалификацию тоже получит и вроде пожестче, насчёт Дзаньоло ничего не доказали, других нет
Теперь понятно почему милан легко его отпустил. Возможно они были в курсе. Италии везде же мафия
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Lindeman
Ответ Адепт Суперлиги
Фаджоли дисквалифировали, с остальным с рук всё сойдёт, ведь они не играют в Юве, правильно понимаю?)
Тонали вроде год дисквы грозит
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
pazo
Ответ whereissuso
футболиста-лудомана можно развести отдавать долг договорными матчами и поднять намного больше
Зачем вообще в каких-то подпольных буках ставить? Есть же дохрена официальных, зарегал на дропа - и катай. Футболист, что с него взять.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
DavidRobertJosephBeckham
Никогда не понимал этих ставок, игровых автоматов и прочих азартных игр, чего в этом интересного? Возможность лишиться здоровья, при наличии долгов?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Антон Фалафель
Идиотина.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Матвей Суицидин
сколько же он получает, что в такие долги залез? то есть всю свою зп проигрывал и еще кредиты брал
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
donatodonatore
По моему эта компания только верхушка айсберга.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
pazo
А как буки в долг дают играть? Я думал, что это основное правило всяких казино, букмекерских контор - не давать лудикам проигрывать в долг. Они же как никто другой знают, что лудики мать родную готовы в долг проиграть, не то, что деньги, которых у них близко нет.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
LaffyTaffy
Охренеть там суммы конечно
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
VictorVallecano
Ответ Maturmalai
Хорошо, отдал человек букмекеру ролекс в погашение долга на 40 тысяч. Тот его сдает часы в ломбард со скидкой 20-30%. И вместо 40 тысяч получает 30. Что за экономика такая?
А если тот, кому задолжали, с полученных денег как раз хотел купить часы?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
За Валенсию с 1999
Миретти же есть. Вообще разницы между ними нет. 2 сапога пара. Фаджоли могут спокойно сплавлять
Йылдыза ещё пусть наигрывают на его позиции. Аллегри же должен хоть чем-то заниматься, а не просто деньги получать
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Max Semenik
Ответ Dragonfruit
Летом 22 был на Реал - Юве в Лос Анджелесе. Подумал что за пацан 44 номер так нереально тащит, очень понравился. Зачем имея такой потенциал заниматься ставками да меня не доходит. Тупо
Это как наркотики - один раз попробовал по дури и затянуло.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Бронислав Каминский
Лука Брази кормит рыб на дне океана
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий