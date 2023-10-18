«Мне угрожали переломать ноги». Фаджоли должен около 3 млн евро нелегальным букмекерам
Николо Фаджоли рассказал на допросе в прокуратуре Италии о долгах из-за нелегальных ставок на спорт.
«У меня накопились большие долги. Я был должен 110 тысяч евро одним нелегальным букмекерам, еще около 1,5 миллиона – другим, и до 1,3 миллиона – третьим.
Я задолжал 17 тысяч евро юридическому агентству и 31 тысячу нелегальному банку в провинции Комо. Мой долг рос, мне угрожали переломать ноги.
Я думал, что играю только ради того, чтобы вернуть долги.
Они [партнеры по «Ювентусу»] ничего не знали о моих ставках. Однажды я попросил у одноклубника 40 тысяч евро – сказал, что мне нужно купить часы, а мать заблокировала мой счет.
Раду Дрэгушин одолжил мне 40 тысяч евро в октябре 2022-го. На эти деньги я купил в Милане часы Rolex, чтобы погасить долги.
Иногда нелегальные букмекеры сами забирали часы у ювелиров, иногда я доставлял их сам», – цитирует игрока «Ювентуса» La Gazzetta Dello Sport.
Фаджоли дисквалифицирован за ставки на футбольные матчи на 7 месяцев и оштрафован на 12 500 евро.
Еще 5 месяцев дисквалификации решено заменить на обязательную терапию продолжительностью не менее 6 месяцев.
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