Букмекеры не сомневаются в победе «Аль-Иттихада» Бензема над «Аль-Охдудом». Даже гол Карима котируется низкими 1.34

14 сентября начинается шестой тур в Про-лиге Саудовской Аравии. В нем «Аль-Иттихад» Нголо Канте, Фабиньо и Карима Бензема на выезде встретится с «Аль-Охдудом».

«Аль-Иттихад» идет третьим в турнирной таблице, «Аль-Охдуд» – на 13-м месте. На победу гостей выставлен низкий коэффициент 1.14. Успех хозяев оценивается в 15.50.

Интересно, что и забитый мяч Карима Бензема котируется низким коэффициентом 1.34. Но если француз сделает дубль, сыграет коэффициент 2.57.

Игра начнется в 18:00 по московскому времени.

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