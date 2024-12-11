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«Обе команды подходят к матчу в кризисе». Прогноз Копылова на игру «Ювентус» – «Ман Сити»

Руслан Копылов сделал прогноз на матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Ман Сити».

Блоговый редактор Спортса’’ поставил на «обе забьют» за 1.84.

«Обе команды к очному матчу подходят в кризисе. Про «Ман Сити» вы все знаете (Пеп, не делай себе больно!), поэтому обратим внимание на «Ювентус». Команда Тиаго Мотты сыграла вничью 4 матча подряд, по ходу растеряв почти всех игроков, которые могут сыграть на флангах защиты – все настолько плохо, что в старте теперь Данило, который у Мотты на старте сезона почти не играл.

У «Сити», в свою очередь, в защите точно будет Йошко Гвардиол или Кайл Уокер – вариант с «обе забьют» (1.84) выглядит очень реально.

На это намекает и последний матч команд – обе сыграли 2:2 в чемпионате. Кстати, в такой результат можно поверить за 11.50», – заявил Копылов.

Матч состоится 11 декабря и начнется в 23:00 мск.

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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Спортс’‘
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