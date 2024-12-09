  • Спортс
  • Ставки
  • Новости
  • Юрий Красовский: «Мы являемся не просто генеральным партнером Федерации бокса России, а генеральным другом»
Промо
0

Юрий Красовский: «Мы являемся не просто генеральным партнером Федерации бокса России, а генеральным другом»

6 декабря в клубе Лига Ставок Private Betting прошел «Вечер бокса» с участием Дениса Лебедева. Мероприятие, организованное букмекерской компанией «Лига Ставок» совместно с Федерацией бокса России, собрало истинных поклонников и любителей бокса.

Вечер начался в 19:00 и проходил в престижном клубе Лига Ставок Private Betting по адресу Большой Путинковский переулок, 5. Главным событием мероприятия стала неформальная дружеская встреча с чемпионом мира по версиям WBA и IBF Денисом Лебедевым. Совместно с президентом букмекерской компании “Лига Ставок” Юрием Красовским они подписали две пары боксерских перчаток. Одна пара была передана на хранение в музей клуба Лига Ставок Private Betting, а другая разыграна между гостями.

Юрий Красовский отметил: «Мы являемся не просто генеральным партнером Федерации бокса России, а генеральным другом».

Мероприятие освещала известная телеведущая «Матч ТВ» и амбассадор «Лиги Ставок» Мария Орзул. Благодаря уютной атмосфере клубного формата и трансляциям ярких поединков турнира «Ночь Чемпионов IBA», «Лига Ставок» предоставила уникальный опыт каждому участнику мероприятия.

Букмекерская компания «Лига Ставок» благодарит всех гостей за участие и с нетерпением ждет следующих встреч!

Лига Ставок
Ставки на спорт
натив
Рекомендуем
Ставки в Telegram
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«Постоянный поток рекламы азартных игр привел к тому, что у меня развилась зависимость». Ирландского футболиста Рейни отстранили на 6 месяцев за ставки
сегодня, 14:58
В матче Гукеш – Дин Лижэнь будет тай-брейк, считают букмекеры. 1.70 – чемпион определится в быстрых шахматах
сегодня, 14:35
Коэффициент на чемпионство «Челси» обвалился в два раза с начала сезона АПЛ. Команда Марески идет второй после 15 туров
2сегодня, 14:09
Дин Лижэнь обыграл Гукеша и сравнял счет в матче за шахматную корону. На его победу давали 4.00
1сегодня, 13:19
«Вашингтон» уверенно лидирует в Восточной конференции НХЛ. 5.00 – выиграют Столичный дивизион
2сегодня, 12:55
Роскомнадзор призвали запретить игру Roblox из-за возможного развития лудомании у детей
сегодня, 11:44
Бегунья Ходжкинсон станет спортсменом года в Британии по версии BBC, уверены букмекеры. Беллингем котируется четвертым
2сегодня, 10:20
Угальде – безусловный фаворит бомбардирской гонки РПЛ. На конкурентов форварда «Спартака» дают 15.00 и больше
3сегодня, 09:55
Фьюри не сможет взять реванш у Усика и снова проиграет, считают букмекеры
сегодня, 08:58
Килиан Мбаппе: «Ставки разрушили жизни моих знакомых. Я отказывался их продвигать»
63сегодня, 08:51
Ко всем новостям
Последние новости
BetBoom представил новую функцию в своем приложении на Android и IOS — теперь пользователи могут воспользоваться автоставкой в лайв и прематч событиях.
сегодня, 13:40Промо
Клиент «Лиги Ставок» заключил экспресс на 10 матчей и выиграл более 12 млн рублей
сегодня, 12:23Промо
В Санкт-Петербурге пройдет Кубок Первого канала по хоккею!
сегодня, 11:32Промо
Коэффициент на чемпионство «Спартака» упал в 7,5 раза с середины ноября. Букмекеры уверены, что клуб финиширует в топ-3
4сегодня, 10:13
В 5 из 6 последних матчей «Атлетико» было забито 3+ мяча. 1.85 – коэффициент на тотал больше 2,5 голов в игре с «Севильей»
вчера, 16:50
В Макао доходы казино в ноябре составили 2,3 млрд долларов
1вчера, 16:16
В 6 матчах «Атлетика» подряд в Ла Лиге сыграл тотал меньше 3,5 голов. 1.42 – продление тренда
вчера, 14:24
ЦСКА – фаворит против «Факела». У армейцев лишь одна победа в 5 последних матчах с воронежцами
12вчера, 08:42
«Арсенал» и «Фулхэм» забили меньше 3 мячей лишь в одном из 8 последних очных матчей. 1.80 – тотал больше 2,5 голов
вчера, 08:20
У «Тоттенхэма» лишь одна победа против «Челси» в последних 11 матчах АПЛ. 1.42 – команда Марески не проиграет
вчера, 07:40