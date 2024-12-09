Юрий Красовский: «Мы являемся не просто генеральным партнером Федерации бокса России, а генеральным другом»

6 декабря в клубе Лига Ставок Private Betting прошел «Вечер бокса» с участием Дениса Лебедева. Мероприятие, организованное букмекерской компанией «Лига Ставок» совместно с Федерацией бокса России, собрало истинных поклонников и любителей бокса.

Вечер начался в 19:00 и проходил в престижном клубе Лига Ставок Private Betting по адресу Большой Путинковский переулок, 5. Главным событием мероприятия стала неформальная дружеская встреча с чемпионом мира по версиям WBA и IBF Денисом Лебедевым. Совместно с президентом букмекерской компании “Лига Ставок” Юрием Красовским они подписали две пары боксерских перчаток. Одна пара была передана на хранение в музей клуба Лига Ставок Private Betting, а другая разыграна между гостями.

Юрий Красовский отметил: «Мы являемся не просто генеральным партнером Федерации бокса России, а генеральным другом».

Мероприятие освещала известная телеведущая «Матч ТВ» и амбассадор «Лиги Ставок» Мария Орзул. Благодаря уютной атмосфере клубного формата и трансляциям ярких поединков турнира «Ночь Чемпионов IBA», «Лига Ставок» предоставила уникальный опыт каждому участнику мероприятия.

Букмекерская компания «Лига Ставок» благодарит всех гостей за участие и с нетерпением ждет следующих встреч!