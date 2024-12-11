«Ювентус» сыграл вничью в 4 последних матчах и в 11 из 20 игр сезона. 3.55 – ничья с «Ман Сити»
«Ювентус» примет «Манчестер Сити» в 6-м туре общего этапа Лиги чемпионов.
Клуб из Турина сыграл вничью в четырех последних матчах. Кроме того, ничейный исход был зафиксирован в 11 из 20 игр «Ювентуса» в этом сезоне.
Букмекеры дают коэффициент 3.55 на ничью в сегодняшней встрече.
Матч состоится 11 декабря и начнется в 23:00 мск.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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