«Ювентус» сыграл вничью в 4 последних матчах и в 11 из 20 игр сезона. 3.55 – ничья с «Ман Сити»

«Ювентус» примет «Манчестер Сити» в 6-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

Клуб из Турина сыграл вничью в четырех последних матчах. Кроме того, ничейный исход был зафиксирован в 11 из 20 игр «Ювентуса» в этом сезоне.

Букмекеры дают коэффициент 3.55 на ничью в сегодняшней встрече.

Матч состоится 11 декабря и начнется в 23:00 мск.

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