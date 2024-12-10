20 000 000 фрибетов в Гран-При BetBoom
Год нужно провожать красиво и забирать свои подарки. BetBoom выходит с новой акцией «Гран-При Гонка».
Каждую неделю разыгрываются пять миллионов фрибетов среди участников гонки. Для участия в ней необходимо совершать ставки на спорт, кибер и спорт 24/7. За каждую ставку участник получает баллы. В зависимости от количества баллов участники распределяются в рейтинге, чем больше баллом, тем выше место.
Гонки будут проходить весь декабрь. Первая гонка – 6 декабря 15:00 – 13 декабря 14:59; Вторая гонка – 13 декабря 15:00 – 20 декабря 14:59; Третья гонка – 20 декабря 15:00 – 27 декабря 14:59 (начисления и результаты автоматические).
Победитель Гран-При по сумме всех гонок будет объявлен также 27 декабря.
Подробности акции доступны по ссылке.
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