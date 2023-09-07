Минфин предложил россиянам запрещать азартные игры самим себе. Что это такое?

Скоро граждане России смогут сами решать, хотят ли они участвовать в ставках на спорт или других азартных играх. Министерство финансов России разработало законопроект, предлагающий ввести для граждан механизм самоограничения на участие в азартных играх.

Документ предусматривает создание специального перечня лиц, «отказавшихся от участия в азартных играх». Соглашения о выигрышах с попавшими в перечень лицами будут признаваться недействительными. Россияне смогут включить себя в список через официальный сайт организатора азартных игр или по бумажному заявлению. Заявление также сможет подать попечитель человека, признанного ограниченно дееспособным. Включенные в этот реестр не смогут делать ставки у букмекеров и играть в азартные игры. Исключить себя из реестра можно будет не раньше, чем через 4 месяца.

Что такое самоисключение?

Самоисключение или самоограничение в ставках простыми словами – процесс полного прекращения игры в букмекерской конторе по желанию самого игрока. По поступившему запросу, букмекер практически сразу блокирует счет клиента, причем срок блокировки может варьироваться по времени: навсегда или на указанный период, плюс доступна опция ограничения суммы пари.

Процедура существует для того, чтобы предотвратить негативные последствия игры на ставках путем ограничения возможности заключать пари. Короче, это один из методов борьбы с игровой зависимостью.

Казалось, что Минфин выступает пионером в РФ, однако, в том или ином виде самоисключение существует в самих букмекерских конторах. Чтобы его активировать можно обратиться в службу поддержки букмекера. Но не забывайте, оно доступно не во всех легальных букмекерских конторах.

Как его активировать?

Ключевым отличием существующего исключения от того, которое предлагает Минфин – в России его может активировать только игрок. В Бельгии, к примеру, это может сделать родственник.

В «Лиге Ставок», «Мелбете», «Фонбете» и «Леон» эта функция доступна. При этом в «Леон» можно даже попросить о том, чтобы букмекерская контора установила лимит на пополнение счета. А в «Фонбет» можно навсегда заблокировать аккаунт и больше не пользоваться им.

Шаг Минфина по созданию закона понятен – таким образом можно будет унифицировать исключение игроков, чтобы у всех букмекерских контор (неважно, в которых доступна опция или нет) появился функционал для ответсвенной игры на ставках.

А где уже работает?

Австралия – одна из последних стран, где появилось самоисключение. 21 августа австралийцы создали Betstop, охватывающий все 75 легальных букмекеров, работающих в стране. Согласно отчету австралийского альянса за реформу игорного бизнеса совершеннолетний австралиец в среднем тратит на азартные игры 673 доллара в год, что является максимальным показателем в мире.

Подобная система реализована в Европе и США. Британский Gamstop (на его основе в Австралии открылся Betstop) в конце января опубликовал данные по общему количеству людей, зарегистрировавшихся в программе самоисключения из ставок. С 2018 года в программу вступил 341 651 человек по всему миру, в 2022-м – 84 000.

Это единственные открытые данные по самоисключенным в мире, какое количество проходит подобную регистрацию напрямую у букмекеров – загадка.

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович, Виталий Белоусов