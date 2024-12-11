«Барселона» с 4 победами в ЛЧ подряд – фаворит выездного матча с «Боруссией», а вас ждет фрибет до 15 000 ₽ от «Фонбет»

«Барселона» играет с гостях с «Боруссией» в 6-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

Каталонцы после неожиданного поражения от «Монако» на старте турнира выиграли 4 матча подряд, забив в них 17 мячей. У дортмундцев также 4 победы в 5 играх – уступили лишь «Реалу».

Команда Ханси Флика считается фаворитом предстоящего матча: на победу испанцев можно поставить за 2,14 , успех немецкого клуба оценен коэффициентом 3,25 . Обе команды много забивают, так что «тотал больше 3» за 1,70 выглядит неплохим вариантом. Есть и ряд других интересных линий : например, на гол головой можно поставить за 2,60 , на гол ударом из-за пределов штрафной площади – за 3,20 , а если вы считаете, что судья назначит пенальти после личного просмотра ВАР, – кэф 3,55 ждет вас.

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