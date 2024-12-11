Директор BetBoom Артемьев о трансляциях тенниса: «Мы серьезно настроены на борьбу с пиратским контентом»
Директор по маркетингу БК BetBoom Михаил Артемьев рассказал борьбе с нелегальными трансляциями после запуска платформы для трансляций матчей ATP.
– Сталкиваетесь ли вы сейчас с нелегальными трансляциями? Какие действия предпринимаете для борьбы с ними?
– До сих пор нам приходится сталкиваться с нелегальными трансляциями теннисных турниров АТР. Важно, чтобы российский зритель получал трансляции в лучшем качестве и с профессиональным комментатором, поэтому мы серьезно настроены на борьбу с пиратским контентом и будем действовать в рамках правового поля.
Мы также благодарны российским контент-платформам за их поддержку в этом направлении — их помощь в борьбе с нелегальным контентом и продвижении лучшего теннисного контента имеет для нас большое значение, – заявил Артемьев.
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