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«Боруссия» и «Барселона» в топ-3 по голам в ЛЧ. Аналитики БЕТСИТИ оценили вероятность результативного очного матча

11 декабря в матче шестого тура общего этапа Лиги чемпионов «Боруссия» Д встретится с «Барселоной». Игра пройдет в Дортмунде и начнется в 23:00 мск.

После пяти матчей у команд по 12 очков. Каталонцы имеют преимущество по дополнительным показателям и занимают шестое место в таблице ЛЧ, дортмундцы находятся на седьмом.

«Боруссия» отлично выступает в текущем сезоне на своем поле. Команда Нури Шахина выиграла восемь из девяти домашних матчей, еще один раз была ничья.

«Барса» в последнее время не слишком уверенно играет в гостях – всего одна победа в четырех выездных матчах.

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Аналитики БЕТСИТИ отдают предпочтение «Барселоне». На победу гостей предлагают коэффициент 2.14, на успех хозяев дают 3.30, вероятность ничьей оценивается в 4.00.

Каталонцы и дортмундцы входят в топ-3 самых результативных команд ЛЧ. «Барса» забила 18 матчей, у «Боруссии» 16 голов. Эксперты считают, что очная встреча получится результативной и предлагают кэф 1.47 на тотал больше 2.5, на ТБ 3.5 дают 2.17.

С учетом оценок букмекеров привлекательным вариантом для ставки смотрится «П2 и ТБ 2.5» за 2.70. Тем, кто верит в «Боруссию», можно присмотреться к «1Х и ТБ 1.5» за 2.02.

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