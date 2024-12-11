Грабчак поставил на ничью в матче «Боруссия» Д – «Барселона»: «Не такая важная игра, как многие думают»

Владимир Грабчак сделал прогноз на матч «Боруссия» Д – «Барселона» в 6-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

Клубный редактор Спортса’’ по «Барселоне» поставил на ничью с коэффициентом 3.95.

«Очень громкая вывеска, но что на деле? Команда идут в топ-8 и однозначно окажутся в плей-офф Лиги чемпионов. А вот в чемпионатах оба клуба имеют проблемы.

При таких раскладах, данный матч – возможность заработать бонусные деньги за победу. В остальном не такой важный, как многие думают.

В этих условиях было бы уместно предположить, что играть будут аккуратно и смогут довольствоваться ничейным результатом», – заявил Грабчак.

Матч состоится 11 декабря и начнется в 23:00 мск.

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