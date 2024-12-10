Открытие повышенных коэффициентов на главные матчи Еврокубков от «Лиги Ставок»

«Лига ставок» открывает повышенные коэффициенты на главные матчи 6-го тура Лиги чемпионов УЕФА, которые состоятся 10-11 декабря.

Во вторник сыграют «Аталанта» и «Реал». На победу «Аталанты» можно поставить за коэффициент 2,60, Реала – за 2,80. «Аталанта» еще не проигрывала на групповом этапе Лиги Чемпионов и занимает 5-ю строчку в таблице. «Сливочные» находятся на 24-м месте и в случае поражения могут оказаться вне зоны плей-офф. В среду сразятся «Ювентус» и «Манчестер Сити». «Сити» считается фаворитом, на их победу можно поставить за коэффициент 2,07, на «Юве» – за 3,90. Команды имеют равное количество очков и борются за выход в плей-офф. Компания предлагает широкую линию с высокими коэффициентами. Специально для клиентов «Лиги Ставок» на матчи Лиги чемпионов действует акция удвоенного выигрыша. Максимальная выплата по ставкам на Еврокубки составляет 100 млн. рублей.

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